Съемки фильма на три дня перекроют улицу Рубинштейна

Движение транспорта в центре Петербурга будет ограничено три дня в связи со съемками художественного фильма. Улицы Рубинштейна и Ломоносова, Загородный проспект и набережная канала Грибоедова будут перекрыты 22, 28 и 30 сентября. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Так 22 и 28 сентября автомобили не смогут проехать по улице Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка, а также по улице Ломоносова от дома №2 до улицы Рубинштейна. Ограничения начнут действовать с 6:00 до 23:59
С 6:00 до 21:00 30 сентября для транспорта будет закрыта четная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы.
В субботу в центре Петербурга ограничат движение из-за кросса.
Фото: Piter.TV
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