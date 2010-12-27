Съемки фильма на три дня перекроют улицу Рубинштейна

Помимо этого, проезд ограничат на Загородном проспекте от дома №9 до дома №15.

Движение транспорта в центре Петербурга будет ограничено три дня в связи со съемками художественного фильма. Улицы Рубинштейна и Ломоносова, Загородный проспект и набережная канала Грибоедова будут перекрыты 22, 28 и 30 сентября. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так 22 и 28 сентября автомобили не смогут проехать по улице Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка, а также по улице Ломоносова от дома №2 до улицы Рубинштейна. Ограничения начнут действовать с 6:00 до 23:59

С 6:00 до 21:00 30 сентября для транспорта будет закрыта четная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы.

В субботу в центре Петербурга ограничат движение из-за кросса.

Фото: Piter.TV