В субботу в центре Петербурга ограничат движение из-за кросса

В Северной столице отметят Всемирный день бега.

В субботу, 21 сентября, комитет по физической культуре и спорту Петербурга проведет в честь Всероссийского дня бега "Кросс Наций - 2019". Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры предупредила о временных ограничениях в движении транспорта.

Утром, с 9:00 до 15:00, будет прекращено движение по Певческому проезду вдоль дома №4 и домов №6-8 по Дворцовой площади и по проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до Миллионной улицы. На 15 минут, с 12:00 до 12:15, будет не проехать по Дворцовому проезду, а затем - по Дворцовому мосту и Биржевой площади. С 12:15 до 12:30 недоступно будет движение по Биржевому мосту. С 12:15 до 12:35 водители не смогут проехать по Мытнинской набережной и Кронверкской набережной. C 12:15 до 13:00 также вступят в силу ограничения на Каменоостровском проспекте в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и Троицкому мосту от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. С 12:00 на час будет закрыто движение по Дворцовой набережной.

В 12:15-13:00 закроют две крайние правые полосы Дворцового проезда от Невского проспекта к Дворцовой набережной. А в ночь с 20 на 21 сентября, с 00:00 до 15:00 нельзя будет останавливаться на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.

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