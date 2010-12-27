Игру "Зенита" посетило почти 44 тысячи человек

Сегодня фанатскому движению "сине-бело-голубых" исполняется 39 лет.

Матч петербургского "Зенита" против казанского "Рубина" посетило рекордное 43598 зрителей. Об этом сообщает корреспондент Pitet.TV.

Матч начался в 19:00 на "Газпром-Арене". В начале на стадионе прошла минута молчания, посвященная памяти бывшему игроку "Зенита" Фернандо Риксену.

Перед игрой фанаты "Зенита" развернули на трибунах огромный баннер. На нем художники изобразили двух кузнецов, которые молотами отбивают на щите цифру "33". Таким образом, болельщики решили отметить 39-летие фанатского движения в Петербурге.

На момент написания новости счет в игре 6:0 в пользу "Зенита".



Фото: Piter.TV