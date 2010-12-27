Матч "Зенит"-"Бенфика" продлит работу петербургского метро

Матч отборочного тура Лиги чемпионов продлит работу петербургского метро. Три станции подземки будут принимать пассажиров до часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
На вход закроются позже станции "Новокрестовская", "Крестовский остров" и "Беговая". Причиной тому станет матч "Зенита" и "Бенфики", который состоится 2 октября. Начало игры в 22:00 мск.
При этом остальные станции метрополитена будут работать на вход по обычному графику. Выход закроется после проследования последних поездов с пассажирами.
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Фото: pixabay.com
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