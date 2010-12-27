Матч "Зенит"-"Бенфика" продлит работу петербургского метро

До часу ночи будут работать три станции метрополитена.

Матч отборочного тура Лиги чемпионов продлит работу петербургского метро. Три станции подземки будут принимать пассажиров до часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

На вход закроются позже станции "Новокрестовская", "Крестовский остров" и "Беговая". Причиной тому станет матч "Зенита" и "Бенфики", который состоится 2 октября. Начало игры в 22:00 мск.

При этом остальные станции метрополитена будут работать на вход по обычному графику. Выход закроется после проследования последних поездов с пассажирами.

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