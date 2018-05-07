Йордан Осорио считает Пицци сильным соперником

Защитник "Зенита" прокомментировал подготовку к предстоящему матчу против "Бенфики".

Футболист петербургского футбольного клуба "Зенит" Йордан Осорио рассказал, о чем он старается думать перед важной игрой. Спортсмен объяснил, что прежде всего его беспокоит не серьезность соперника, а качество собственной игры. Он советует обращать внимание именно на это и коллег по клубу.

Защитник считает, что трибуны "своей" арены должны помочь "сине-бело-голубым" не упасть в грязь лицом перед "Бенфикой". Футболист предположил, что в тренировках и игре соперник сделает упор на работе с мячом и технике.осорио заметил, что российский клуб гораздо лучше физически подготовлен, а также в "Зените" лучше дела обстоят со взаимоотношениями в коллективе.

Одним из сильнейших противников в команде он считает португальского игрока Пицци.

С ним нужно держать ухо востро добавил спикер

Напомним, что встреча между командами пройдет на "Газпром арене" вечером 2 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы настроены только на победу. Эксперт рассказал о предстоящем матче "Зенит" - "Бенфика".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

