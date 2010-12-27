Петербуржцы настроены только на победу. Эксперт рассказал о предстоящем матче "Зенит-Бенфика"

Матч состоится 2 октября на "Газпром Арене". Начало в 22:00.

Российский тренер Алексей Стрепетов рассказал Piter.TV о предстоящем матче "Зенит-Бенфика". По мнению эксперта, после поражения петербургской команды в матче с "Локомотивом", "Зенит" настроен только на победу.

Самое главное, чтобы наши ребята отошли психологически от поражения в Москве заявил он

Стрепетов отметил креативную игру Олега Шатова, который в предстоящем матче может оказаться среди "запасных".

В последних двух матчах мы видим, что у нас очень хорошая скамейка. Мы хорошо заряжены. Так что у главного тренера выбор есть отметил Стрепетов

Напомним, матч 2-го тура группового этапа ЛЧ между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится 2 октября на "Газпром Арене". Начало в 22:00. Арбитром выступит 43-летний испанский судья Карлос дель Серро. Помогать ему будут лайсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо.

Ранее мы сообщали о том, что перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов.

Фото:Piter.TV