Перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов

Гимн Лиги чемпионов в Петербурге исполнит Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа ЛЧ между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится 2 октября на "Газпром Арене". Начало в 22:00.
Последний матч РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" завершился минимальной победой "железнодорожников" со счетом 1:0. Система видеоповторов VAR стала главным героем встречи – были отменены голы Смолова и Мака. Кроме того, президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что система и судья встречи упустили фол на Магомеде Оздоеве.
Петербургский клуб уступил лидерство в РПЛ московским армейцам, которые набрали 25 очков.
Фото: ФК "Зенит"
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