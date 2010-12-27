Перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов

Дебют главного европейского клубного футбольного турнира на "Газпром Арене" пройдет с необычным сопровождением.

Гимн Лиги чемпионов в Петербурге исполнит Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа ЛЧ между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится 2 октября на "Газпром Арене". Начало в 22:00.

Последний матч РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" завершился минимальной победой "железнодорожников" со счетом 1:0. Система видеоповторов VAR стала главным героем встречи – были отменены голы Смолова и Мака. Кроме того, президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что система и судья встречи упустили фол на Магомеде Оздоеве.

Петербургский клуб уступил лидерство в РПЛ московским армейцам, которые набрали 25 очков.

Фото: ФК "Зенит"