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Перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов
Сегодня, 17:17
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arteliseev

Перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов

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Дебют главного европейского клубного футбольного турнира на "Газпром Арене" пройдет с необычным сопровождением.

Гимн Лиги чемпионов в Петербурге исполнит Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа ЛЧ между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится 2 октября на "Газпром Арене". Начало в 22:00.

Последний матч РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" завершился минимальной победой "железнодорожников" со счетом 1:0. Система видеоповторов VAR стала главным героем встречи – были отменены голы Смолова и Мака. Кроме того, президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что система и судья встречи упустили фол на Магомеде Оздоеве.

Петербургский клуб уступил лидерство в РПЛ московским армейцам, которые набрали 25 очков.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, лига чемпионов, футбол
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Зенит,

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