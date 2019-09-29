Московский ЦСКА стал лидером РПЛ

У московской футбольной команды 25 очков.

Московский ЦСКА одержал победу над "Уралом" из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Счет на 17-ой минуте открыл Хердур Магнуссон, далее голы забили полузащитники Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.

Сейчас московский ЦСКА с 25 очками стал лидером РПЛ. На втором месте находится "Ростов", на третьем - "Локомотив", на четвертом — "Зенит". У каждой команды по 23 очка. ЦСКА сыграет с "Ростовом" 6 октября.

Ранее "Зенит" минимально уступил "Локомотиву". Во всем виноват VAR.

Видео: YouTube/ SportFK