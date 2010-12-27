Гендиректор "Зенита" пожаловался на неназначенный пенальти в матче с "Локомотивом"

Александр Медведев обратил внимание, что систему VAR необходимо было использовать в моменте с пенальти на Магомеде Оздоеве.

В комментарии ТАСС генеральный директор "Зенита" поделился мнением, что в моменте игрок "Локомотива" ударил по ноге полузащитника "сине-бело-голубых". Александр Медведев заявил, что в первые двадцать минут встречи петербуржцы контролировали мяч, но реальных моментов команде не удалось создать опасных моментов.

Отметим, что система видеопомощи арбитрам была задействована в матче "Локомотив" – "Зенит" дважды: в первый раз был отменен гол Федора Смолова и забитый мяч Роберта Мака в дополнительное время встречи. Итог матча, завершившегося со счетом 1:0, мы подвели в отдельном материале.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"