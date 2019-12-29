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У летевшего через Москву пассажира обнаружили коронавирус

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В настоящий момент власти Китая разыскивают всех контактирующих с ним человек.

У летевшего из Ирана через Москву в Шанхай пассажира нашли коронавирус. Об этом сообщили в Центре по контролю заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского района.

Заболевший вылетел из Тегерана в аэропорт Шереметьево 19 января. Известно, что мужчина летел в маске-респираторе, а в Москве провел 16 часов в капсульном отеле. В настоящий момент власти Китая разыскивают всех контактирующих с ним человек.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что российские ученые разработали 5 прототипов вакцина от COVID-2019.

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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