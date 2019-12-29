В инфекционной больнице в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус

В Москве в больнице находится пациент с подозрением на коронавирус.
Ранее Piter.TV сообщал, что в больнице с подозрением на коронавирус находится молодой мужчина, который вернулся из Италии. Молодой человек накануне прилетел из Милана и почувствовал себя нехорошо. Сначала его госпитализировали в общую палату, однако после первых положительных проб на коронавирус его перевели в отдельный бокс. Осталась последняя, третья проверка на заражение вирусом.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что на данный момент пациенту проводятся диагностические мероприятия. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен.
Фото: Мосгорздрав
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