В инфекционной больнице в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал состояние пациента.

В Москве в больнице находится пациент с подозрением на коронавирус.

Ранее Piter.TV сообщал, что в больнице с подозрением на коронавирус находится молодой мужчина, который вернулся из Италии. Молодой человек накануне прилетел из Милана и почувствовал себя нехорошо. Сначала его госпитализировали в общую палату, однако после первых положительных проб на коронавирус его перевели в отдельный бокс. Осталась последняя, третья проверка на заражение вирусом.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что на данный момент пациенту проводятся диагностические мероприятия. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен.

Фото: Мосгорздрав