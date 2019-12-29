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В инфекционной больнице в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал состояние пациента.

В Москве в больнице находится пациент с подозрением на коронавирус.

Ранее Piter.TV сообщал, что в больнице с подозрением на коронавирус находится молодой мужчина, который вернулся из Италии. Молодой человек накануне прилетел из Милана и почувствовал себя нехорошо. Сначала его госпитализировали в общую палату, однако после первых положительных проб на коронавирус его перевели в отдельный бокс. Осталась последняя, третья проверка на заражение вирусом.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что на данный момент пациенту проводятся диагностические мероприятия. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. 

Фото: Мосгорздрав

Теги: коронавирус, новости россии, пандесмия, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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