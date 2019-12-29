У вернувшегося из Италии россиянина подозревается коронавирус

Данные рассказали в телеграм-канале Baza.

Вечером 1 марта в сети появилась информация о россиянине, подозреваемом на заражение коронавирусом. Накануне в Инфекционную больницу №1 Москвы был госпитализирован игрок клуба ЛФЛ "Мегамужики" и сотрудник РФС Давид Беров.

Молодой человек накануне вернулся из Милана и почувствовал себя нехорошо. Сначала его госпитализировали в общую палату, однако после первых положительных проб на коронавирус его перевели в отдельный бокс. Осталась последняя, третья проверка на заражение вирусом.

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