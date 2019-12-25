Симптомы коронавируса у человека

Какие признаки коронавируса у человека нужно знать, чтобы не пропустить дебют болезни? Как отличить коронавирус от грипа и ОРВИ? Мы собрали в одном месте только проверенную и подтвержденную экспертами информацию о симптомах коронавируса 2019-ncoV.

Вы тоже начитались в Интернете страшных новостей о коронавирусе? Уже чувствуете першение в горле, легкое головокружение и вспоминаете, когда последний раз проходили мимо группы китайцев-туристов?

Все абсолютно нормально: вы не паникер и даже не параноик. Это естественная реакция человека, который беспокоится о своем здоровье. Риск заражения, хоть и невелик, но все-таки существует! За первые дни февраля 2020 года счетчик заболевших достиг без малого 25 000 человек. В списке стран, входящих в зону заражения есть и Россия. Так что не лишним будет изучить "матчасть" по теме. Все-таки предупрежден = вооружен. Настало время разобраться с симптомами коронавируса 2019 ncoV у человека, отбросив в сторону фейки, советы Елены Малышевой и прочую ненаучную информацию.

Канал Piter.TV изучил профильные сайты китайских клиник, Минздравов России и Израиля, научные статьи и брошюры, чтобы пересказать актуальную информацию простым и понятным языком.

Симптомы коронавируса: 5 фактов, которые должен знать каждый

У вас нет времени на лонгрид и научные цитаты? Мы расскажем вам о симптомах коронавируса в 5 пунктах! Итак, вот, что нужно знать о "главной болезни десятилетия":

1. Наиболее распространенные симптомы коронавируса по данным Deutche Welle: температура (у 98% больных), кашель (78%), затрудненное дыхание (53%) и мышечная боль/слабость (44%). Статистика точная, вот только симптомы слишком распространенные: прекрасно подходят к тем же ОРВИ и гриппу. Так что, если вы собрали "комбо" из списка немецких журналистов, это хоть и повод задуматься, но уж точно не повод паниковать.

2. В расширенный список симптомов, составленных Университетом Уханя входят проблемы с пищеварением вплоть до диареи, подташнивание и рвота, головная боль, чувство сдавленной груди, в отдельных случаях - конъюнктивит. Уже более конкретная информация, "группа риска" сузилась, но опять-таки - слишком много пересечений с другими вирусными заболеваниями.

3. А вот пневмония и воспаление легких признак запущенного коронавируса или же вируса, столкнувшегося с заранее ослабленным организмом. Самый повод бить во все колокола!

4. Достаточно часто коронавирус протекает без симптомов или в легкой форме. В таком случае точно определить наличие заболевания помогут только узконаправленные анализы. Так утверждают источники BBC. Вопрос только один существуют ли тесты на коронавирус в российских больницах, особенно в глубинке?

5. Важно помнить, что инкубационный период заболевания может тянуться до 2 недель. Если вы вернулись из азиатского турне совсем недавно, то не стоит расслабляться, если признаки болезни не проявили себя в первые несколько дней.

Главный совет всех экспертов в этой ситуации прост. Коронавирус не имеет узкоспецифических симптомов, которые были бы характерны только для этой болезни. Более того, ключевые признаки 2019-ncoV характерны для большинства известных науке коронавирусов. Другое дело, что к ним следует отнестись с особым вниманием в случае подозрения на предположительный контакт с вирусом. Но 100% ответ на вопрос инфицирован человек или нет может дать только анализ образца выделений из дыхательных путей. Говоря проще анализ мокроты. C недавних пор разработан анализ крови на выявление коронавируса, но неизвестно, добрался ли он до России.

Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ?

Отдельная проблема эпидемии коронавируса, которая добралась и до России, заключается в том, что теплый февраль 2020-го отличная почва для развития ОРВИ, гриппа и других болезней. Найти человека с насморком, кашлем и высокой температурой легко: что в общественном транспорте, что дома. Разумеется, каждый из нас, кто чувствует рост температуры тела или першение в горле имеет право немного попаниковать. Как же понять, что у тебя именно простуда или грипп, а не тот самый "коронавирус из Китая"?

Эксперты дают ряд советов. Основной способ идем от обратного. То есть, определяем простуда у вас или грипп. Дебюту простуды характерны боль в горле и заложенность носа, насморк. Мокрый или сухой кашель, как правило, приходит не сразу, у тех, кто запускает болезнь. В случае с коронавирусом кашель появляется быстрее. Головная боль, высокая температура и ярко выраженная слабость при простуде встречаются только в самых запущенных случаях они более характерны для вирусных заболеваний. А главное простуда при правильном лечении проходит через несколько дней, чего точно не будет с коронавирусом.

Что с гриппом? Тут все сложнее и более похоже на коронавирус. Не зря у части больных в Китае изначально диагностировали по ошибке именно грипп или даже атипичную пневмонию SARS. Среди симптомов гриппа как раз головная боль, ломота, сухой кашель, хрипы и боль в горле и высокая температура вплоть до 41 градуса, нередко озноб, слабость и сонливость. Время выздоровления при правильном лечении от недели до месяца.

Но различия все-таки есть. Грипп чаще атакует верхние дыхательные пути, а коронавирус нижние, причем достаточно быстро. При этом грипп более заразен, да и инкубационный период у него редко длиться дольше 2 дней, тогда как "китайская чума" может "проспать" в организме человека до двух недель.

Симптомы коронавируса: что пишут на Западе

Анализ американских и британских СМИ, а также сайтов медицинских учреждений и вузов не дает принципиально новых сведений. Вот, например, перевод памятки на сайте Центра контроля за заболеваниями и профилактики. Всего 8 строчек текста.

В отношении подтвержденных инфекций 2019-nCoV регистрируемые заболевания варьировались от людей с незначительными или отсутствующими симптомами до людей, тяжело больных и умирающих. Симптомы могут включать в себя: лихорадка Кашель Сбивчивое дыхание В настоящее время CDC считает, что симптомы 2019-нКоВ могут появиться всего через 2 дня или через 14 лет после воздействия. Это основано на том, что ранее рассматривалось как инкубационный период вирусов MERS.

Немногим более словоохотливы спецы из Австралийского Департамента здравоохранения.

Симптомы нового коронавируса

Симптомы могут варьироваться от легкой болезни до пневмонии. Некоторые люди выздоравливают легко, а другие могут очень сильно заболеть очень быстро. Пострадавшие люди могут испытывать:

лихорадка

симптомы гриппа, такие как кашель, боль в горле и усталость

сбивчивое дыхание

Оба источника сходятся в одном лучшее средство борьбы с заболеванием профилактика. Руки, вымытые с водой и мылом, проветривание помещений, ограниченные контакты с лицами из групп риска, запрет на контакт с чужими каплями, медикаментами и напитками. По-возможности лучше избегать контактов рук с кожей лица и слизистых, если они не вымыты с мылом.

Кстати, большинство западных СМИ и экспертов считают маски для лица неэффективным средством защиты. Более того, их гигиенический статус весьма и весьма сомнителен. Так что большого смысла дарить деньги аптекам и интернет-магазинам, подсевшим на иглу хайпа вокруг коронавируса нет. Бесплатная информация из Интернета принесет больше пользы.

