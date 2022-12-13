Песков переадресовал Минобороны вопрос о появлении ЗРК на крыше ведомственного здания

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны РФ вопрос об установке на крыше здания этого военного ведомства в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", о чем ранее сообщил ряд СМИ. Чиновник пояснил, что обо всех мерах обеспечения национальной безопасности лучше узнавать у военных структур.
Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее в социальных сетях и мессенджере Telegram появились фотографии военной техники, устанавливаемой вблизи жилых домов и на их крышах. В Государственной Думе страны неоднократно называли подобные публикации "фейк-ньюс". В частности, член комитета по обороне в нижней палате парламента страны Евгений Лебедев заявил о том , что изображения с военной техникой являются монтажом.
Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ
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