Песков переадресовал Минобороны вопрос о появлении ЗРК на крыше ведомственного здания

В Кремле рассказали, что за меры безопасности отвечают военные.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны РФ вопрос об установке на крыше здания этого военного ведомства в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", о чем ранее сообщил ряд СМИ. Чиновник пояснил, что обо всех мерах обеспечения национальной безопасности лучше узнавать у военных структур.

Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее в социальных сетях и мессенджере Telegram появились фотографии военной техники, устанавливаемой вблизи жилых домов и на их крышах. В Государственной Думе страны неоднократно называли подобные публикации "фейк-ньюс". В частности, член комитета по обороне в нижней палате парламента страны Евгений Лебедев заявил о том , что изображения с военной техникой являются монтажом.

Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ