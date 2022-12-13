Песков ответил Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

В Кремле оценили речь украинского президента на Давосском ВЭФ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков посоветовал киевскому режиму и лидеру Украины Владимиру Зеленскому скорее осознать, что РФ и Владимир Путин "есть и будут". Соответствующее заявление чиновник из Кремля сделал в ходе выступления на телефонном брифинге с журналистами. Ранее Зеленский уведомил участников делового завтрака на Давосском всемирном экономическом форуме о том, что он не знает, жив или нет его коллега из Москвы. По мнению Пескова, чем раньше украинские власти осознают, что Россия есть и будет, как и Владимир Путин, тем лучше будет для его государства.

Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по территории РФ.

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