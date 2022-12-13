Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию

Вице-премьер РФ рассказал о кибербезопасности страны в 2022 году.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на страну с начала прошлого года. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговом брифинге по достигнутым результатам реализации национальной программы "Цифровая экономика" за 2022 год. Специалист уточнил, что было отражено порядка 50 тысяч кибератак, а также устранено и зафиксировано свыше 1,6 тысячи инцидентов. Все эти случаи были успешно расследованы и "закрыты". Также аналитики подготовили рекомендации по дальнейшему предотвращению этих проблем.

С начала 2022 года успешно отражено почти 50 тысяч кибератак, зафиксировано и устранено 1,6 тысячи инцидентов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Правительство России