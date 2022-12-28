Чернышенко: в МОК понимают, что их продукт деградирует без участия российских спортсменов

Вице-премьер РФ оценил отсутствие атлетов из России в международных соревнованиях.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко уверен в том, что руководство МОК (Международного олимпийского комитета) понимает, что их продукт деградирует без участия российских спортсменов. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт напомнил, что текущий год был богат на соревнования для отечественных атлетов несмотря на "несправедливые западные ограничения". В качестве подобного примера эксперт привел запрет на участие российских паралимпийцев в Играх, которые проходили в Пекине.

Они обокрали сами себя. Любой чемпион мира или Олимпийских игр, если получил награду в отсутствие наших спортсменов, понимает, что она неполноценна. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко добавил, что в короткие сроки стран смогла организовать подобные мероприятия при участии дружественных стран "Мы вместе. Спорт", а также "Игры дружбы", "Дети Азии". Речь идет о проведении 14 тысяч различных спортивных мероприятий в 2022 году.

Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live