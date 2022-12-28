Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" для иностранных граждан, чтобы они могли совершать безналичные расчеты. В интервью с журналистами телеканала "Россия-24" чиновник отметил, что уже в ближайшее время выезжающие гости страны смогут оперативно активировать и использовать данную карту. Он добавил, что этот проект не будет входить в конфликт с существующим международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Работой над картой занимаются представители Минэкономразвития.
Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
За первые девять месяцев текущего года Россию посетили более 7,5 млн туристов.
Чернышенко: система научной экспертизы РАН перезапускается.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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