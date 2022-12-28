Вице-премьер РФ рассказал о том, какие удобства по оплате Россия предоставит иностранцам.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал скорое появление "Карты туриста" для иностранных граждан, чтобы они могли совершать безналичные расчеты. В интервью с журналистами телеканала "Россия-24" чиновник отметил, что уже в ближайшее время выезжающие гости страны смогут оперативно активировать и использовать данную карту. Он добавил, что этот проект не будет входить в конфликт с существующим международным законодательством, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Работой над картой занимаются представители Минэкономразвития.

Она может быть виртуальной, может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и уезжая, например, перевести их обратно. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

За первые девять месяцев текущего года Россию посетили более 7,5 млн туристов.

Чернышенко: система научной экспертизы РАН перезапускается.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live