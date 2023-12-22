IT-школу построят в Приморском районе в 2025 году

Программу обучения и концепцию новой школы разрабатывает университет ИТМО.

В Приморском районе Петербурга запланировано строительство IT-школы на 1100 мест, которая должна принять своих первых учеников в 2025 году, согласно информации от комитета по образованию.

Программу обучения и концепцию новой школы разрабатывает университет ИТМО. Ключевой идеей станет сквозное обучение информационным технологиям и цифровой подход к учебному процессу.

Учащиеся получат возможность впервые познакомиться с IT-сферой. Помимо основного учебного плана, особое внимание будет уделено подготовке к олимпиадам, проектной и исследовательской работе, а также освоению навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями.

Ранее мы сообщили о том, что на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун" началось строительство второго детского сада.

Фото: Комитет по образованию Петербурга