IT-школу построят в Приморском районе в 2025 году

В Приморском районе Петербурга запланировано строительство IT-школы на 1100 мест, которая должна принять своих первых учеников в 2025 году, согласно информации от комитета по образованию.
Программу обучения и концепцию новой школы разрабатывает университет ИТМО. Ключевой идеей станет сквозное обучение информационным технологиям и цифровой подход к учебному процессу.
Учащиеся получат возможность впервые познакомиться с IT-сферой. Помимо основного учебного плана, особое внимание будет уделено подготовке к олимпиадам, проектной и исследовательской работе, а также освоению навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями.
Ранее мы сообщили о том, что на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун" началось строительство второго детского сада.
Фото: Комитет по образованию Петербурга
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