На территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун" началось строительство второго детского сада

Трехэтажный садик рассчитан на 190 детей разного возраста.

В Московском районе в рамках работы с инвесторами компания "КВС" возводит три социальных объекта. Портал "Строительный Петербург" рассказал о строительстве двух садов и школы на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун".

На днях застройщик приступил к строительству второго детского сада на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун". Трехэтажный садик рассчитан на 190 детей разного возраста. В нем предусмотрены: спальни, кружковые помещения, игровые комнаты и многое другое. На территории будут обустроены отдельные площадки для ребят разных возрастов. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется во втором квартале 2026 года. Первый детский сад в данной локации уже построен и совсем скоро откроет свои двери.

Кроме того, застройщик возводит в Олимпийских кварталах первую школу на 825 учеников, её введут в эксплуатацию уже в конце 2024 года. В трехэтажном здании предусмотрены спортзал, актовый зал, помещения изучения технологий, специализированные кабинеты. На территории, огороженной забором, разместятся площадки для игр детей младшего школьного возраста.

Ранее в Полюстрово ввели в эксплуатацию сад на 100 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"