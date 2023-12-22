В Полюстрово ввели в эксплуатацию сад на 100 мест

В этом году за счет инвесторов будет построено 28 детских садов и 1 совмещенный объект образования.

В Красногвардейском районе ввели в эксплуатацию здание детского сада на 100 мест. Новое здание садика расположилось на шоссе Революции, дом 18, корпус 3, строение 1, сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажный детский сад оборудован бассейном, залом для музыкальных и физкультурных занятий, помещениями для кружков. Для групп раннего возраста предусмотрен отдельный вход. Детский сад рассчитан на 1 группу раннего возраста, 1 подготовительную, 1 младшую, 1 среднюю и 1 старшую группу по 20 человек в каждой. На территории садика есть пять прогулочных площадок для каждой группы, а также спортивная площадка.

В этом году за счет инвесторов будет построено 28 детских садов и 1 совмещенный объект образования.

На улице Белышева детский сад готов на 70%.

Фото: портал "Строительный Петербург"