На улице Белышева детский сад готов на 70%

В двухэтажном здании для дошколят предусмотрено 8 групп для раннего, среднего и старшего возраста.

В Невском районе, на улице Белышева продолжается строительство детского сада на 140 мест. Объект возводится в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. Работы ведутся по графику, завершить их планируется к осени 2024 года. Строительная готовность здания составляет более 70%, рассказал портал "Строительный Петербург".

В двухэтажном здании для дошколят предусмотрено 8 групп для раннего, среднего и старшего возраста. В каждой группе запроектированы: раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня, каждая групповая ячейка – непроходная, удобно соединена со всеми другими необходимыми помещениями и имеет два эвакуационных выхода.

На территории будет 8 игровых площадок с теневыми навесами и площадка для занятий физкультурой с установкой игрового и спортивного оборудования. Территория детского учреждения будет ограждена забором с воротами и калитками.

Ранее в Красносельском районе открылся новый корпус детского сада №90.

Фото: портал "Строительный Петербург"