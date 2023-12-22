В него будут ходить 180 детей.

В Красносельском районе открылся новый корпус детского сада № 90 с бассейном. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 180 детей и 8 групп. Объект возведён в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Санкт-Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург".

Это не сад, это – дворец. С полным комплексом, что ребенка не надо никуда везти, он здесь получает все дополнительное образование, он физически развивается, он играет. Олег Фадеенко, глава администрации Красносельского района

Детский сад оснащён спортивным и музыкальным залами, бассейном, а также территорией с прогулочными, игровыми и спортивными площадками. В детском саду есть система безопасности и антитеррористической защищенности, в которую входят охранная и тревожная сигнализации, видеонаблюдение.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"