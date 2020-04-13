За четыре месяца в Ливии силы ЛНА сбили 24 турецких дрона.

ЗРПК "Панцирь-С1" сбили не менее 16 турецких ударных беспилотников. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на представителей Ливийской национальной армии. Силы ЛНА представили статистику за ноябрь 2019 года по март 2020 года. По информации специалистов, в воздушном пространстве Ливии ликвидировано за указанный период 24 турецких дрона. Из них 16 объектов уничтожено при помощи российского "Панциря".

В ЛНА рассказали, что в зоне обнаружения и поражения "Панциря-С1" турецкие беспилотники являются бесполезными. Они не обладают вооружением, которое способно первыми нанести удар. На данный момент на вооружении ЛНА находится ограниченное количество комплексов российского производства. Эксперты отмечают, что речь о турецком доминировании идти не может даже несмотря на то, что Анкаре иногда удается совершать удары по территории.

Сейчас ЛНА заявляет о работе шести "Панцирей-С1" в Ливии. Эти комплексы были переброшены из ОАЭ. Кроме данной техники территория охраняют и другие комплексы. Информация получена благодаря спутниковым снимкам.

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Видео:Youtube/ Минобороны России