Третий самолет РФ получит гиперзвуковую ракету Р-37М.

Российские истребители Су-35 оснастят "гиперзвуком". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в российском оборонно-промышленном комплексе. Они рассказали, что самолеты получат сверхдальнобойные ракеты класса "воздух-воздух". Первые пуски оружия запланированы на конец 2020 года. До этого времени разработчикам необходимо завершить интеграцию боеприпасов на бортовой комплекс, а также отработать его электромагнитную совместимость с оборудованием Су-35.

Генерал-лейтенант Валерий Гробенко прокомментировал "Известиям", что Р-37М значительно усилит боевой потенциал Су-35. Гиперзвуковое оружие поможет истребителю во время наступательных и оборонительных задач. Ракета позволит военным РФ практически гарантировано поражать авиацию противника, включая бомбардировщики.

В любом случае уклоняться от таких ракет противнику будет значительно сложнее: у них будет очень мало времени на маневр с момента обнаружения угрозы прокомментировал эксперт

Напомним, что истребитель Су-35 будет третьим по счету самолетом, который получит гиперзвуковое оружие Р-37М. Ранее данный боеприпас военные разместили на самолетах МиГ-31 (перехватчик) и Су-57 (самолет пятого поколения). На этих воздушных средствах также установлено ПВО.

Комплекс ПВО "Панцирь-С" вооружили гиперзвуковой ракетой.