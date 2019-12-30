Комплекс ПВО "Панцирь-С" вооружили гиперзвуковой ракетой

Она позволяет бороться с целями более эффективно.

Комплекс ПВО "Панцирь" оборудовали гиперзвуковой ракетой. Он получил новейшее вооружение в виде двух ракет. Одна из них - стандартная, которую разработали недавно. Вторая - гиперзвуковая, способная достигать скорости в пять Махов и более. Она позволяет повышать скорострельность оружия, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Об этом "ТАСС" рассказал главный конструктор бюро приборостроения имени Шипунова Валерий Слугин.

В боевую часть ПВО не нужно класть много взрывчатки для разлета осколков. Из-за удара на высокой скорости содержимое поражает цель эффективнее. Сейчас комплекс также доработан для борьбы с беспилотными устройствами. После обнаружения дронов "Панцирь-С" выпускает в сторону мелких целей ракету. Она имеет только поражающую часть не наводится самостоятельно. Беспилотники сражаются мелкими осколками.

Ранее Piter.tv писал о том, что комплексы "Панцирь-С" сбили около 100 беспилотников.

Видео: YouTube/Минобороны России