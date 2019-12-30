Террористам не удается преодолеть российский комплекс.

Комплексы "Панцирь-С" сбили около 100 беспилотников за время боевого применения. В Ростехе отметили, что статистика приведена с учетом операций в Сирии и других районов. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на главного конструктора бюро приборостроения имени академика Шипунова Валерия Слугина.

По данным эксперта, террористы неоднократно пытались запустить самодельные дроны. Изначально они пытались навестить на свои летательные устройства до десяти бомб. Однако радары отлично фиксировали опасность и предупреждали о ней военных.

Сейчас на территории Сирии сейчас действуют две группировки с "Панцирями-С". Одна установок располагается на авиабазе Хмеймим. Ей пользуются российские силы. Второй комплекс эксплуатируется армией Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

