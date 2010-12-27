Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Однако само оружие глава государства считает потрясающим.

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку российских С-400. Во время прямой линии Александр Вучич заявил, что на данный момент власть не собирается приобретать ПВО.

Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей заметил политик

Ранее страна закупила у России ЗРПК "Панцирь-С", подчеркнув намерения получить и С-400. До этого военные приобрели вертолеты Ми-17 и Ми-35. В качестве помощи страна получила от Москвы шесть истребителей МиГ-29 и бронетранспортеры БРДМ-2МС.

Однако в Сербии не хватает бюджетных средств на одновременную покупку всех необходимых видов вооружения. Вучич напомнил, что страна - маленькая и нуждается в защите собственных границ, потому что со всех сторон государство окружают члены альянса НАТО.

Сербия – свободная страна и хочет оставаться свободной...Вы могли видеть по реакции на С-400, что другие на самом деле желают Сербии добавил спикер

Александр Вучич прокомментировал ситуацию так, что правительство больше не позволит быть "как в 1990-ых годах" слабым.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

