Военные перевыполнили план.

В Рособоронэкспорте рассказали, что Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на словам генерального директора организации Александра Михеева.

Ранее планировалось, что комплексы "Триумф" доберутся до получателя не раньше ноября-декабря. Теперь военную технику успеют подготовить к вводу в местную армию до весны 2020 года. Чиновники добавили, что им удалось "укрепить имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, которая готова эффективно вести бизнес, несмотря даже на давление конкурентов". По данным ведомства, Россия внедрила финансовые инструменты, делающие сделки независимыми от Запада

Напомним, что первые сведения о поставках ЗРК в Турцию появились в середине июля 2019 года. Уже тогда свое недовольство заключенными контрактами высказала Америка. Ситуация стала причиной напряженности отношений между страной НАТО (Турцией) и США. За четыре С-400 Рособоронэкспорт получил около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что поставок С-400 в Саудовскую Аравию не ожидается.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7