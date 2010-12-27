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Разговор Путина с наследным принцем: поставок С-400 в Саудовскую Аравию не ожидается
Сегодня, 15:01
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lesjasap

Разговор Путина с наследным принцем: поставок С-400 в Саудовскую Аравию не ожидается

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По заявлению Кремля, тема даже не была поднята.

Владимир Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Основной темой для обсуждения стал вопрос атаки на нефтеперерабатывающее предприятие в СА. 

Оба лидера заявили о готовности сотрудничать. Они ставят перед собой целью координировать и стабилизировать мировые цены на нефть. Также чиновники опровергли информацию о том, что глава государства договорился с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о поставках ракетно-зенитной системы С-400 "Триумф". На самом деле вопрос даже не обсуждался.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря.

Фото: Piter.tv
 

Теги: владимир путин, зрс, с-400, саудовская авария, триумф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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