Разговор Путина с наследным принцем: поставок С-400 в Саудовскую Аравию не ожидается

По заявлению Кремля, тема даже не была поднята.

Владимир Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Основной темой для обсуждения стал вопрос атаки на нефтеперерабатывающее предприятие в СА.

Оба лидера заявили о готовности сотрудничать. Они ставят перед собой целью координировать и стабилизировать мировые цены на нефть. Также чиновники опровергли информацию о том, что глава государства договорился с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о поставках ракетно-зенитной системы С-400 "Триумф". На самом деле вопрос даже не обсуждался.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря.

Фото: Piter.tv

