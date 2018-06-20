Эрдоган: США не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Как подчеркнул глава государства, одной из основных тем диалога является закупка С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложение по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение США по система Patriot.

Как подчеркнул глава государства, одной из основных тем диалога является закупка С-400.

Заявления США по данному вопросу ошибочны. Тема контракта по С-400 закрыта. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы. Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий президент.

Эрдоган также рассказал, что Турция предлагала США закупить ЗРК Patriot, но условия Америки были не такими выгодными, как у России.

Видео: Piter.TV