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НАТО раскритиковало болгарского премьера Борисова за учения С-400 в Сербии

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Бойко Борисов сам подписал разрешение на ввоз российской техники.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подвергся критике западных партнеров, когда позволил российским самолетам провести учения в Сербии. Техника прошла через территорию Болгарии. Об этом 1 ноября сообщило издание "Вечерне новости".

Предполагается, что НАТО может помешать доставке купленного комплекса "Панцирь-С" в Сербию. Опасения имеют место, поскольку Болгария была жестко раскритикована за провоз С-400 и "Панцирь-С" на учения "Славянский щит" через свою территорию. Большую роль в провозе российского оружия сыграл премьер Бойко Борисов, который, предположительно, личной подписью разрешил случившееся. За учениями "Щита" два дня наблюдали НАТОвские самолеты из воздушного пространства Боснии и Герцеговины.

Российско-сербские учения состоялись впервые. Первый этап прошел в минувшем сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. Во втором участвовали упомянутые российские и сербские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М".

Фото: wikipedia

Теги: болгария, нато
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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