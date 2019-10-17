Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году

Оставшиеся вертолеты доставят в страну в начале 2020 года.

Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в 2019 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на посла Сербии Мирослава Лазански. Специалист объяснил, что первые два из четырех воздушных средств будут доставлены в страну уже в декабре. Военные также закупили у России три вертолета Ми-17. Их транспортировка должна состояться не позже начала 2020 года.

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Напомним, что Сербия будет иметь в своем расположении шесть Ми-17, так как раньше уже закупалась у России. Наши военные даже предоставляли государству определенную технику в качестве дотации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года.

Фото: Piter.tv

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