Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году

Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в 2019 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на посла Сербии Мирослава Лазански. Специалист объяснил, что первые два из четырех воздушных средств будут доставлены в страну уже в декабре. Военные также закупили у России три вертолета Ми-17. Их транспортировка должна состояться не позже начала 2020 года.
У нас тесное сотрудничество с РФ по вопросам покупки крупной военной техники
заметил политик
Напомним, что Сербия будет иметь в своем расположении шесть Ми-17, так как раньше уже закупалась у России. Наши военные даже предоставляли государству определенную технику в качестве дотации.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/lyotchik-sniper
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