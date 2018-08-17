Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года

Во время поездки в Белград премьер-министр России подпишет соглашение на обмен.

Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха России от Сербии произойдет до конца года. Сербия обменяет работы мастера на 166-ой лист Мирославова Евангелия. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра культуры и средств массовой информации Сербии Владана Вукосавлевича.

Обмен, который практически договорен в техническом аспекте, может быть реализован комментирует спикер

Напомним, что полотна Рериха пропали из страны в 1941 году. В 2017 году их случайно нашел журналист ТАССа в национальном музее Сербии. Одновременно с этим обсуждался вопрос возвращения кириллистической рукописи в Белград. Чиновники не могли договориться десятилетиями.

В результате Россия и Сербия пришли к соглашению, которое устроило оба государства. Документ о передаче подпишет Дмитрий Медведев 20 октября во время визита в Белград. Известно, что действия уже согласованы российским МИДом и политиками Сербии. После подписи премьер-министра России бумаги перейдут на ратификацию в Госдуму и Народную скупщину Сербии.

Ранее Piter.tv писал о том, что исскуствовед из Выборга планирует установить памятную доску на доме в котором жил Николай Рерих.

Фото: Piter.tv

Видео: http://smallbay.ru/roerich