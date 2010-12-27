Исскуствовед из Выборга планирует установить памятную доску на доме в котором жил Николай Рерих

Искусствовед из Выборга планирует установить гранитную табличку на доме, где жил с семьёй художник Николай Рерих. Также ей было внесено предложение в совет по топонимике о переименовании одной из городских улиц в честь художника.

Выборгский искусствовед и историк Анастасия Мартынова установит мемориальную табличку на доме по адресу ул. Тургенева, 8 также известном как "дом с совами" сообщает петербургская интернет-газета "Телеграф".

В этом доме 110 лет назад художник и философ Николай Рерих жил со своей семьей. После, когда отношения между новообоазованным советским государством и Финляндией начали усложняться, Рерих покинул дом и вскоре был вынужден уехать из Финляндии, но в "финский период" жизни, художник написал несколько картин, в том числе и с видом Выборга.

По задумке Анастасии Мартыновой, памятная плита будет выполнена из черного гранита, иметь неровные очертания и выгравированный бюст художника, сидящего с книгой в руках. Справа от изображения будет размещена палитра и кисть, а также надпись "В этом доме с октября 1918 по май 1919 год жил и работал Н.К. Рерих с семьей".

Также Анастасия внесла предложение увековечить память о художнике в названии городской улицы. Выборгский совет по топонимике одобрил эту идею ещё в 2017 году и вероятно, одна из улиц в обозримом будущем будет названа или переименована по фамилии значимого деятеля искусства.

Фото: сайт Мираман, сайт photoprogulki.narod.ru

По материалам интернет-газеты "Телеграф", rustelegraph.ru