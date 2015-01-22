В Петербурге нашли пропавшую мемориальную доску Анне Ахматовой

Ее забрал петербургский адвокат.

В четверг, 22 июня, стало известно о том, что пропавшая со здания бывшего изолятора "Кресты" памятная доска Анне Ахматовой найдена. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По данным источника, доску забрал петербургский адвокат. Мужчина снял ее со стены дома по адресу Арсенальная набережная, 7 в целях "сохранения". После того, как СМИ распространили информацию о пропаже доски, "спасатель" самостоятельно обратился в полицию и сдал ее.

Неизвестно, что будет с мемориальной доской, поскольку юридически она никому не принадлежит.

Напомним, что доска поэтессе Анне Ахматовой со строками из поэмы "Реквием" украшала фасад здания по инициативе работников "Крестов" с 2001 года. В этом месяца она пропала.

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Фото: Piter.TV