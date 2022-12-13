Мужчина находится в розыске.

Во время "Ночи музеев" посетитель украл инвалидную коляску. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 21 мая в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. На выставку пришел парень на костылях, который решил воспользоваться инвалидными колясками в зале. Он осмотрел экспонаты, а затем покинул помещение вместе с креслом.

Сотрудники музея обратились в полицию. Мужчина находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что в Тамбове неизвестные украли из ТЦ банкомат.

Видео: Telegram / Baza