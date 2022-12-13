В Тамбове неизвестные украли из ТЦ банкомат

В нем лежало 5,4 млн рублей.

В Тамбове неизвестные ночью украли из ТЦ "Карусель" банкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчины в черных масках проникли в здание, пока охранник спал. Они направились к банкомату ВТБ, открепили его и отнесли к джипу, на котором уехали. Пропажу техники охранник заметил спустя пару часов во время очередного обхода.

Вызванные на место преступления полицейские отследили путь грабителей до леса. Там был обнаружен банкомат, но уже без денег. В нем лежало 5,4 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что ростовская полиция ищет "вежливого" грабителя с пистолетом.

Видео: Telegram / Baza