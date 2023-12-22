Сумма краденных драгоценностей составила 4,2 млн рублей.

Полиция раскрыла грабеж ювелирного салона в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, в феврале нынешнего года две злоумышленников в куртках с капюшонами на головах зашли в помещение магазина. Один из них повалил работницу ювелирного салона на пол, достал лотки с украшениями и передал их сообщнику. После ограбления налетчики скрылись с места. Сумма краденных драгоценностей составила 4,2 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемых и задержали их. Отмечается, что оба ранее были судимы за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицейские спасли жителей трех частных домов на пожаре в Саратове.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области