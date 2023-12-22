Полицейские спасли жителей трех частных домов на пожаре в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на Соколовской улице. Передвигавшиеся на служебных машинах сотрудники полиции увидели дым и пламя, бушевавшие на крышах строений. Сообщив о пожаре в дежурную часть, они направились на помощь гражданам. Им удалось эвакуировать из домов всех жителей, включая несовершеннолетних и пожилого инвалида. Также полицейские приняли меры к спасению их имущества, в том числе личных документов, оставшихся в комнатах.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Домодедово сняли с рейса двух нетрезвых пассажиров.
Видео: ГУ МВД России по Саратовской области
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