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Полицейские спасли жителей трех частных домов на пожаре в Саратове

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Им удалось эвакуировать из домов всех жителей, включая несовершеннолетних и пожилого инвалида.

Полицейские спасли жителей трех частных домов на пожаре в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на Соколовской улице. Передвигавшиеся на служебных машинах сотрудники полиции увидели дым и пламя, бушевавшие на крышах строений. Сообщив о пожаре в дежурную часть, они направились на помощь гражданам. Им удалось эвакуировать из домов всех жителей, включая несовершеннолетних и пожилого инвалида. Также полицейские приняли меры к спасению их имущества, в том числе личных документов, оставшихся в комнатах.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Домодедово сняли с рейса двух нетрезвых пассажиров.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области

Теги: пожар, полиция, саратов, частные дома
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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