В аэропорту Домодедово сняли с рейса двух нетрезвых пассажиров

Дебоширы вступили в словесный конфликт со стюардами, выражаясь нецензурными словами.

В аэропорту Домодедово сотрудники транспортной полиции сняли с рейса двух нетрезвых пассажиров. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, двое жителей Подмосковья должны были вылететь из аэропорта рейсом Москва – Чита. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Экипаж самолета отказал мужчинам в перелете, и те вступили в словесный конфликт со стюардами, выражаясь нецензурными словами.

Деборишров доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. После вытрезвления с ними провели профилактическую беседу и отпустили.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА