В Орловской области выявлены 200 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Полиция провела профилактические мероприятия в жилых секторах, а также на строительных и промышленных объектах. По результатам рейдов были выявлены нарушения со стороны иностранцев режима пребывания и порядка осуществления ими трудовой деятельности. Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.
Также сообщается. что районными судами в отношении 28 человек приняты решения о выдворении за пределы России. Их переместили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее мы сообщали, что в Минусинске полиция применила табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.
Видео: УМВД России по Орловской области
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