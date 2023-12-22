Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.

В Орловской области выявлены 200 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Полиция провела профилактические мероприятия в жилых секторах, а также на строительных и промышленных объектах. По результатам рейдов были выявлены нарушения со стороны иностранцев режима пребывания и порядка осуществления ими трудовой деятельности. Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.

Также сообщается. что районными судами в отношении 28 человек приняты решения о выдворении за пределы России. Их переместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее мы сообщали, что в Минусинске полиция применила табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.

Видео: УМВД России по Орловской области