За управление автомобилем в нетрезвом виде судом мужчине назначен административный арест сроком на 10 суток.

В Минусинске полиция применила табельное оружие для остановки нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным следствия, со стороны села Шушенского в сторону города Минусинска двигался автомобиль без номерных знаков. Также сообщалось, что водитель создавал аварийные ситуации на дороге. Его пытались остановить полицейские, однако нарушитель продолжил движение. После неоднократных предупреждений правоохранители открыли огонь по колесам легковушки".

За рулем "жигулей" находился 41-летний житель Минусинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлены административные протоколы. За управление автомобилем в нетрезвом виде судом мужчине назначен административный арест сроком на 10 суток.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в угоне автомобиля.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю