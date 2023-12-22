В Подмосковье задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в угоне автомобиля

Полиция смогла поймать преступника за час.

Российские правоохранительные органы в течение часа задержали жителя Московской области, подозреваемого в угоне автомобиля. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Оперативники отметили, что получив ориентировку на угнанную иномарку инспекторы обнаружили транспортное средство на Каширском шоссе, когда оно двигалось в сторону центра Москвы.

На требования остановиться водитель не реагировал. В ходе погони стражи правопорядка приняли меры к остановке транспортного средства и задержали 26-летнего мужчину, находившегося за рулём. пресс-служба МВД РФ по региону

Медицинское освидетельствование показало, что шофер управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции установили, что на угнанной машине мужчина успел совершить ДТП и скрылся. В настоящее время автомобиль изъят . Его вернут законному владельцу. В отношении подозреваемого составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Дополнительно ведется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигурант расследования остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его арестовали на 11 суток.

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Фото и видео: МВД Медиа