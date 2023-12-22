На Благодатной улице в аварии пострадал трёхмесячный младенец

Один из водителей выехал на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка по факту ДТП на Благодатной улице, в котором пострадал младенец. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне 21-летний водитель на Volkswagen Polo двигался по Благодатной улице от проспекта Юрия Гагарина, при выезде на перекресток со Свеаборгской улицей на запрещающий сигнал светофора он совершил столкновение с двигавшимся по Свеаборгской улице на разрешающий сигнал светофора автомобилем Datsun под управлением 29-летнего водителя.

В аварии пострадал трехмесячный ребенок, находившийся в салоне Datsun. Младенец с черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Накануне в Шушарах погибла пятимесячная девочка.

Фото: Piter.tv