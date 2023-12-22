В Шушарах погибла пятимесячная девочка

Она начала внезапно задыхаться.

В Пушкинском районе Петербурга в семье мигрантов умерла пятимесячная девочка. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне в одиннадцатом часу дня в экстренные службы позвонил 36-летний мужчина и сообщил, что его пятимесячная дочь упала с дивана. Медики прибыли в квартиру на Пушкинской улице в Шушарах и констатировали смерть ребёнка. Свидетельства о рождении у девочки ещё не было.

По предварительным данным, около десяти утра малышка стала задыхаться. Мама девочка позвонила находившемуся на работе мужу, который, не разобравшись в ситуации, сообщил о падении ребёнка с дивана. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Парголово умер 10-летний ребёнок-инвалид.

Фото: Piter.tv