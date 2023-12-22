В Парголово умер 10-летний ребёнок-инвалид

Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

В Парголово в квартире обнаружили труп 10-летнего ребёнка-инвалида. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело погибшего мальчика днём 26 марта обнаружили в одной из квартир в Парголово. На теле погибшего нет внешних признаков насильственной смерти. Мальчик был инвалидом, у него был ДЦП (детский церебральный паралич), он не мог самостоятельно передвигаться.

Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в Петербурге умер младенец, заболев после вакцинации.

Фото: Piter.tv