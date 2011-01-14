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Первый рейс из Петербурга в Абхазию отправится 17 июля
Сегодня, 22:55
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Первый рейс из Петербурга в Абхазию отправится 17 июля

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Первый перелет в столицу Абхазии состоится 17 июля.

Из Санкт-Петербурга откроют прямое авиасообщение с Сухумом. Первый рейс намечен на 17 июля. Перевозчиком выступит авиакомпания Nordwind. Стоимость билетов начинается от 16,8 тысячи рублей в одну сторону.

Продолжительность перелета составит около 4 часов 20 минут. Известно, что рейсы будут выполняться в дневное время. Новый маршрут позволит пассажирам добираться до Абхазии без пересадок.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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