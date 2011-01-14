Первый рейс из Петербурга в Абхазию отправится 17 июля

Первый перелет в столицу Абхазии состоится 17 июля.

Из Санкт-Петербурга откроют прямое авиасообщение с Сухумом. Первый рейс намечен на 17 июля. Перевозчиком выступит авиакомпания Nordwind. Стоимость билетов начинается от 16,8 тысячи рублей в одну сторону.

Продолжительность перелета составит около 4 часов 20 минут. Известно, что рейсы будут выполняться в дневное время. Новый маршрут позволит пассажирам добираться до Абхазии без пересадок.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.

Фото: Piter.TV