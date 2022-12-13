Ростовская полиция ищет "вежливого" грабителя с пистолетом

Мужчина "извинился" перед продавщицей после ограбления.

Полиция Ростова-на-Дону ищет "вежливого" грабителя с пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 13 мая. На опубликованном видео мужчина в камуфляже вошел в магазин, достал пистолет и потребовал от продавщицы достать деньги из кассы. Женщина пыталась объяснить, что у нее нет денег, но грабитель сам выхватил несколько купюр. Он также извинился перед ней, после чего вышел из магазина.

В ГУ МВД по региону отметили, что подозреваемый пока не задержан.

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Видео: Telegram / Don Mash