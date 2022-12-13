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Ростовская полиция ищет "вежливого" грабителя с пистолетом

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Мужчина "извинился" перед продавщицей после ограбления.

Полиция Ростова-на-Дону ищет "вежливого" грабителя с пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 13 мая. На опубликованном видео мужчина в камуфляже вошел в магазин, достал пистолет и потребовал от продавщицы достать деньги из кассы. Женщина пыталась объяснить, что у нее нет денег, но грабитель сам выхватил несколько купюр. Он также извинился перед ней, после чего вышел из магазина.

В ГУ МВД по региону отметили, что подозреваемый пока не задержан.

Ранее мы сообщали, что в Перми задержали мошенников за фейковые сборы участникам СВО.

Видео: Telegram / Don Mash

Теги: магазин, ограбление, полиция, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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