В Перми задержали мошенников за фейковые сборы участникам СВО

Ирина Волк рассказала о том, как подозреваемые работали по криминальной схеме.

Правоохранительные органы задержали трех жителей Перми по подозрению в хищении денег у граждан, добровольно желающих помочь участникам специальной военной операции. ОБ этом рассказала официальная представительница МВД России Ирина Волк. В МВД уточнили, что фигуранты расследования организовали сборы денежных средств через фейковые "каналы" главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Сама журналистка обратилась в полицию с просьбой установить личности членов криминальной группы.

Двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов РФ. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 миллионов рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

Установлено, что в одном из мессенджеров было создано несколько "каналов", которые велись от имени Маргариты Симоньян. При этом количество подписчиков превысило 100 тысяч пользователей. Там мошенники размещали сведения о необходимости закупки боевой техники для нужд военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Средства перечислялись на банковские карты "волонтеров", а на самом деле деньги похищались. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД России